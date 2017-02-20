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10:58 (мск), источник: Sputnik.by

Мать убитой в ТЦ «Новая Европа» заявила иск в размере Br65 тысяч

Родственники убитой считают, что вина в убийстве не только Казакевича, но и его родителей, которые не смогли его достойно воспитать.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 20 фев — Sputnik. Мать убитой в ТЦ новая Европа Елены Александронец заявила иск за нравственные и физические страдания, причиненных убийством дочери. Она признана потерпевшей по данному делу.

«Мне были причинены физические и нравственные страдания. Не выразить словами ту боль, которую мне пришлось перенести, нет ничего страшнее, чем хоронить зверски убитого ребенка», — заявила потерпевшая Наливайко. Зачитывая иск, женщина все время плакала.

«Боль такой силы, что не хватает воздуха. Она мне была не только дочерью, но подругой, с которой можно было поговорить на любые темы. Она меня поддерживала как морально и материально», — сказала женщина.

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«Все дни после смерти дочери похожи на борьбу за жизнь, обострились хронические заболевания и у меня и у мужа», — отметила она. По ее словам, муж, отец убитой женщины, является инвалидом 2 группы, перенес два инсульта с потерей речи.

Женщина также отметила, что считает виновными в случившемся и родителей обвиняемого.

По ее словам, морально убивает тот факт, что родители не попытались с ней связаться и высказать слова сожаления и соболезнования.

«Я 4 дня находилась в Минске на похоронах дочери — ни звонка, ничего от родителей обвиняемого не было, чужие люди подходили, соболезновали, но эти люди — нет», — сказала женщина.

По ее словам 17 февраля отец обвиняемого Казакевича принес ей 2 тысячи белорусских рублей в качестве возмещения ущерба.

Трагедия в ТЦ произошла воскресным вечером 8 октября 2016 года, тогда 17-летний бывший студент первого курса МИТСО Владислав Казакевич с бензопилой и топором напал на женщин, в результате полученных травм одна из них погибла и еще две получили ранения.

После проведенной психиатрической экспертизы Казакевич был признан вменяемым. Ему предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 139 (приготовление к убийству двух и более лиц), ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство двух и более лиц), ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью из хулиганских побуждений), ч. 1 ст. 339 (хулиганство) Уголовного кодекса Беларуси.

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