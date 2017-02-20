Трое молодых людей подстраивали ДТП на парковке «Комсомолла» в Иркутске

Сотрудники полиции задержали троих молодых людей, подозреваемых в автоподставах на территории парковки ТРЦ «Комсомолл» по улице Верхняя Набережная в Иркутске. Оперативники не исключают, что злоумышленники могли отслеживать движение автомобиля, следовавшего под запрещающий дорожный знак, и совершали с ним малозначительное ДТП. В дальнейшем они указывали на то, что их оппоненту грозит лишение водительских прав и предлагали на месте компенсировать причиненный ущерб. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Иркутской области.

Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Иркутской области, находясь на маршруте патрулирования в Октябрьском районе областного центра, заметили скопление автомобилей, создавших затор на территории парковки ТРЦ «Комсомолл» по улице Верхняя Набережная.

«При виде сотрудников УВО лица, находившиеся в салоне автомобиля Toyota Carina-E, попытались скрыться. Старшина полиции Вадим Тельманов и сержант полиции Андрей Захаров задержали трех молодых людей в возрасте от 22 до 26 лет, и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — отметили в ведомстве.

По версии оперативников, молодые люди могли отслеживать движение автомобиля, следовавшего под запрещающий дорожный знак, и совершали с ним мелкую аварию. В дальнейшем они предлагали автомобилистам на месте компенсировать причиненный ущерб. На данный момент известно, по меньшей мере, о трех подобных случаях и количество потерпевших может быть больше.

По данному факту проводится доследственная проверка, в рамках которой будут всесторонне изучены все обстоятельства произошедшего.

Граждан, которые могли пострадать от указанных лиц, полиция просит обращаться по телефонам: (3952) 29−21−40 или 02 (102 — с мобильного).