Таксист спровоцировал ДТП на встречной полосе в Иркутске

Таксист спровоцировал серьёзную автоаварию в Иркутске. Пострадал сам водитель и его пассажир.

ДТП произошло накануне ночью на пересечении улиц Лызина и Красноярской. По предварительной версии, автомобиль Toyota, поворачивая, выехал на встречную полосу, где и столкнулся с внедорожником «Лексус». В результате лобового удара срочная госпитализация потребовалась предполагаемому виновнику ДТП и пассажиру. Мужчина, который управлял «Лексусом», от помощи врачей отказался. Инспекторы установили, что оба водителя были трезвыми.