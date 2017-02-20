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11:17 (мск), источник: Вести Иркутск

Таксист спровоцировал ДТП на встречной полосе в Иркутске

Таксист спровоцировал серьёзную автоаварию в Иркутске. Пострадал сам водитель и его пассажир.

Источник: Вести Иркутск

Таксист спровоцировал серьёзную автоаварию в Иркутске. Пострадал сам водитель и его пассажир.

ДТП произошло накануне ночью на пересечении улиц Лызина и Красноярской. По предварительной версии, автомобиль Toyota, поворачивая, выехал на встречную полосу, где и столкнулся с внедорожником «Лексус». В результате лобового удара срочная госпитализация потребовалась предполагаемому виновнику ДТП и пассажиру. Мужчина, который управлял «Лексусом», от помощи врачей отказался. Инспекторы установили, что оба водителя были трезвыми.

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