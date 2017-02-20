В Нижегородской области в машине сгорел еще один мужчина

18 февраля на улице Маяковского в рабочем поселке Ближне-Песочное в Выксе загорелся автомобиль марки Ford. Внутри пожарные обнаружили тело 29-летнего мужчины.

По предварительным данным, в тот день он не справился с управлением: машина совершила наезд на канализационный люк и застряла. Пассажиры Ford — двое мужчин — попытались вытащить колеса автомобиля из люка, но не смогли это сделать и ушли.

Однако из-за механических повреждений загорелось подкапотное пространство автомобиля. Пожар перекинулся в салон. Водитель, находящийся на переднем сиденье, скончался от отравления продуктами горения.

Для подтверждения версии следствия назначена судебно-медицинская экспертиза.

Также следователи продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

Аналогичный случай произошел в Нижнем Новгороде 16 февраля, когда мужчина также сгорел в собственной машине. По предварительной версии, хозяин автомобиля уснул в машине и не заметил возгорания.

Алена Глазкова.