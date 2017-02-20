В Нижегородской области в машине сгорел еще один мужчина
В Нижегородской области проводят доследственную проверку по факту гибели мужчины. Он сгорел вместе с собственным автомобилем. Об этом сообщает
В Нижегородской области проводят доследственную проверку по факту гибели мужчины. Он сгорел вместе с собственным автомобилем. Об этом сообщает
18 февраля на улице Маяковского в рабочем поселке
По предварительным данным, в тот день он не справился с управлением: машина совершила наезд на канализационный люк и застряла. Пассажиры Ford — двое мужчин — попытались вытащить колеса автомобиля из люка, но не смогли это сделать и ушли.
Однако
Для подтверждения версии следствия назначена
Также следователи продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.
Аналогичный случай произошел в Нижнем Новгороде 16 февраля, когда мужчина также сгорел в собственной машине. По предварительной версии, хозяин автомобиля уснул в машине и не заметил возгорания.
Алена Глазкова.