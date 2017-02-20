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11:36 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Полицейские в Ангарске изъяли у наркосбытчиков гашиш на полмиллиона рублей

Участников ОПГ привлекут к уголовной ответственности.

Сотрудники полиции обезвредили организованную группу, участники которой подозреваются в незаконном хранении и распространении наркотиков в особо крупном размере. По итогам операции у злоумышленников изъяли около 4 кг наркотиков, предположительно гашиш, стоимость которого могла составить более полумиллиона рублей. По данному факту следователями следственного отдела № 3 СУ УМВД России по Ангарскому городскому округу возбужден ряд уголовных дел. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Необходимый объем доказательственной базы оперативные сотрудники собирали на протяжении нескольких месяцев. За это время сыщики установили и задержали восемь человек, которые могли быть причастны к деятельности наркогруппировки, в том числе ее лидера, помощников и рядовых исполнителей.

«Установлено, что в группе существовала четкая иерархия. Одни фасовали “товар”, а затем передавали тем, кто занимался его реализацией. В качестве распространителя — “бегунка” сообщники привлекли подростка. Для создания сети покупателей был организован так называемый “колл-центр”, куда звонили наркозависимые. Оператор назначал им время и место передачи очередной дозы зелья, причём все сделки осуществлялись с соблюдением строгих мер конспирации. Однако, несмотря на эти предосторожности, стражам порядка удалось изобличить всех участников группы. Они задержаны и дают признательные показания», — сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Иркутской области.

В ходе обысков в жилищах подозреваемых правоохранители обнаружили и изъяли различные приспособления для изготовления разовых доз наркотика, прессованные брикеты растительной смеси и другие вещественные доказательства. Кроме того, в квартире предполагаемых преступников найдено несколько видов огнестрельного оружия, которое могло быть использовано для совершения других противоправных действий. Все изъятое направлено на экспертизу.

По фактам незаконного оборота наркотических средств, следователями возбужден ряд уголовных дел. Решается вопрос о степени ответственности подозреваемых, за вовлечение в преступную деятельность несовершеннолетнего. На данный момент, суд избрал четверым участникам группы меру пресечения в виде заключения под стражу. Один из фигурантов дела находится под домашним арестом. Еще один отпущен на подписку о невыезде.

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