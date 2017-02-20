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19:22 (мск), источник: ivbg.ru

Профилактический рейд МЧС обернулся операцией по спасению рыбака

Для мужчины, провалившегося под лёд в Ломоносовском районе Ленобласти, субботнее утро могло стать последним. Тонущего рыбака заметили спасатели, которые в это время проводили профилактический рейд.

Мужчина не смог вспомнить как оказался на льду. И вряд ли осознал, чем всё могло бы закончиться. Такие случаи происходят регулярно, сообщают в МЧС России по Ленобласти.

В рейде приняли участие не только спасатели, но и полиция, представители местной администрации и журналисты. Они предупредили любителей подледного улова об опасности выхода на лед и раздавали памятки, объясняя меры безопасности.

Профилактические рейды проводятся в рамках операции «Зимняя рыбалка 2016−2017». Основной целью является предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей на льду.

Ледовое поле ослабевает, есть угроза возникновения трещин. Опасения возникают не без оснований. В течение прошедшей недели на акватории Финского залива было спасено более 40 рыбаков.
Игорь ВиноградовПервый заместитель Главного управления МЧС Ленобласти

Всего в ходе субботней профилактической операции удалось охватить около 200 рыбаков. Зарегистрировано 32 места массового пребывания на льду. На следующей неделе в администрации Ломоносовского района должны издать распоряжение о запрете выхода на лёд.

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