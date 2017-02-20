Профилактический рейд МЧС обернулся операцией по спасению рыбака

Мужчина не смог вспомнить как оказался на льду. И вряд ли осознал, чем всё могло бы закончиться. Такие случаи происходят регулярно, сообщают в МЧС России по Ленобласти.

В рейде приняли участие не только спасатели, но и полиция, представители местной администрации и журналисты. Они предупредили любителей подледного улова об опасности выхода на лед и раздавали памятки, объясняя меры безопасности.