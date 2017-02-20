Профилактический рейд МЧС обернулся операцией по спасению рыбака

Мужчина не смог вспомнить как оказался на льду. И вряд ли осознал, чем всё могло бы закончиться. Такие случаи происходят регулярно, сообщают в МЧС России по Ленобласти.
В рейде приняли участие не только спасатели, но и полиция, представители местной администрации и журналисты. Они предупредили любителей подледного улова об опасности выхода на лед и раздавали памятки, объясняя меры безопасности.
Профилактические рейды проводятся в рамках операции «Зимняя рыбалка 2016−2017». Основной целью является предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей на льду.
Ледовое поле ослабевает, есть угроза возникновения трещин. Опасения возникают не без оснований. В течение прошедшей недели на акватории Финского залива было спасено более 40 рыбаков.
Игорь ВиноградовПервый заместитель Главного управления МЧС Ленобласти
Всего в ходе субботней профилактической операции удалось охватить около 200 рыбаков. Зарегистрировано 32 места массового пребывания на льду. На следующей неделе в администрации Ломоносовского района должны издать распоряжение о запрете выхода на лёд.