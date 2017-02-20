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11:52 (мск), источник: Вести Иркутск

В Качугском районе рушится переправа через Лену

Мелеет река, рассыпается мост. В Качугском районе рушится переправа через Лену. На одном из берегов в изоляции могут оказаться около тысячи жителей. Понтонное сооружение ремонтировать уже не будут. Какие шансы на новое?

Источник: Вести Иркутск

Каждую весну почти тысяча жителей сёл на левом берегу Лены остаются отрезанными от мира. Если надо, переплывают водоём на моторках. В ледоход — занятие это опасное. Поэтому продукты питания, медикаменты и топливо сюда завозят впрок.

— Я на Куленгу поставляю товар бабулькам. И мне приходится их в марте затаривать. Чтобы они были хотя бы с самым необходимым — мука, сахар, — говорит предприниматель Ольга Лагерева.

Местные власти говорят — в ближайшие годы ситуация может обостриться. Понтонный мост изношен. Прошлым летом две плавучие основы переправы получили пробоины. Потребовалось много сил, чтобы не дать им затонуть.

— В этом году последние резервные понтоны заменим. А больше менять нечем. Разговаривал с дирекцией автодорог, они мне сказали — доставка понтонов представляет очень большую трудность. Во-первых нет ни автокранов, ни больших машин, которые могли бы это всё доставить, — говорит глава Верхноленского МО Сергей Шонькин.

Год от года обслуживать плавучие сооружения становится тяжелее. Лена сильно обмелела. Зимой их приходится извлекать изо льда и переносить на берег. Летом — ставить обратно на воду. 4 миллиона рублей. Столько стоит годовое содержание. Местные жители считают — строительство моста решило бы проблему.

— И ни транспорт нас не ходит. И хоть умри там. Сложно. Мост нам давно необходим. Не знаю. В добрую пору не построили. А сейчас, наверное, и вовсе, — говорит жительница села Верхноленск Валентина Шапошникова.

Река Лена в Качугском районе считается судоходной. Поэтому у Верхоленска можно построить только большой мост с пролётами в 7 метров. Для скромного бюджета территории -непосильная задача.

— Река Лена в некоторых местах обмелела. А где-то потеряла свое историческое русло. Следовательно, потеряла судоходность, — говорит заместитель мэра Качугского района Нина Макрошева.

Признать участок реки несудоходным может только правительство страны. С этой просьбой селяне обратились в комитет по природопользованию и экологии Госдумы. Возможно, тогда у села получится вступить в федеральные и региональные программы для строительства переправы.

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