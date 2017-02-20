В Ладушкине Hyundai сбил пенсионерку, стоявшую на тротуаре
За минувшие выходные под колесами авто в регионе пострадали два человека. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в понедельник сообщили в
За минувшие выходные под колесами авто в регионе пострадали два человека. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в понедельник сообщили в
Около 12:15 в субботу в Ладушкине на автодороге «Калининград-Мамоново»
Еще одна женщина пострадала в результате ДТП в Советске. Около 16:50 в субботу на улице 9 Января автомобиль «Ауди» сбил 40-летнюю женщину, стоявшую посреди проезжей части. В результате ДТП женщина получила травмы, ей потребовалась госпитализация.