В Ладушкине Hyundai сбил пенсионерку, стоявшую на тротуаре

Около 12:15 в субботу в Ладушкине на автодороге «Калининград-Мамоново» женщина-водитель автомобиля Hyundai при повороте на улицу Емельянова не справилась с управлением. В результате иномарка сбила 63-летнюю женщину, стоявшую на тротуаре. Пенсионерка получила ранения.

Еще одна женщина пострадала в результате ДТП в Советске. Около 16:50 в субботу на улице 9 Января автомобиль «Ауди» сбил 40-летнюю женщину, стоявшую посреди проезжей части. В результате ДТП женщина получила травмы, ей потребовалась госпитализация.