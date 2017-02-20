Вещи на полмиллиона рублей вынес калининградец из дома бывшей возлюбленной

О пропаже 8 золотых изделий и ноутбука заявила 36-летняя жительница Калининграда. Ущерб она оценила минимум в 500 тысяч рублей.

На след потенциального грабителя вышли почти сразу, заподозрив, что к краже может быть причастен бывший сожитель калининградки.

Сейчас мужчина уже задержан и помещен в изолятор временного содержания. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Кража».