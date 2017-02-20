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12:12 (мск), источник: АиФ Калининград

Вещи на полмиллиона рублей вынес калининградец из дома бывшей возлюбленной

Вещей на полмиллиона рублей вынес калининградец из квартиры бывшей возлюбленной. Ранее мужчина уже был судим за аналогичное преступление, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

О пропаже 8 золотых изделий и ноутбука заявила 36-летняя жительница Калининграда. Ущерб она оценила минимум в 500 тысяч рублей.

На след потенциального грабителя вышли почти сразу, заподозрив, что к краже может быть причастен бывший сожитель калининградки.

Сейчас мужчина уже задержан и помещен в изолятор временного содержания. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Кража».

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