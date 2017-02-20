СМИ: В Петербурге эвакуатор сбил военного пенсионера из Калининграда

По данным издания, в воскресенье, 19 февраля, около 17:00 у дома № 17 по бульвару Новаторов эвакуатор погрузил неверно припаркованный BMW X5. Увидев это, владелец иномарки встал перед спецтехникой, чтобы договориться с работниками службы. Один молодой человек вышел из салона погрузчика и попытался освободить путь. Между ним и хозяином внедорожника произошёл конфликт: нарушитель ПДД оттолкнул оппонента и попытался забраться в кабину эвакуатора.

Свидетели инцидента сообщают, что эвакуатор начал движение, а мужчина сорвался и попал под задние колёса. Водитель погрузчика поехал дальше, но через 300 метров его догнал очевидец и объяснил, что случилось. Вскоре на место ДТП прибыли машины скорой помощи и ГИБДД. Пострадавшего в тяжёлом состоянии направили в городскую больницу № 26. Им оказался 51-летний военный пенсионер из Калининграда.

Издание отмечает, что 32-летний водитель погрузчика работает на индивидуального предпринимателя, его стажу вождения уже 15 лет. В протоколе полиции указано, что он «совершил наезд на пешехода, пытающегося воспрепятствовать движению эвакуатора».