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12:06 (мск), источник: Sputniknews.kz

Нехорошие квартиры: осуждены члены ОПГ, убившие четырех алматинцев

К длительным срокам осуждены члены орудовавшей в Алматы банды, убивавшие из-за квартир людей.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 20 фев — Sputnik. От 6 до 20 лет лишения свободы получили участники банды, убивавшие одиноких алматинцев из-за квартир, сообщила пресс-служба специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматы.

Судом установлено, что с февраля по март 2016 года преступная группа из семи человек организовала в Алматы «кровавый бизнес». Подыскивая одиноких лиц, злоупотреблявших спиртными напитками и имевших в личной собственности квартиры, члены банды убивали «клиентов», а их квартиры продавали через подставных лиц.

«Жертвами тяжких и особо тяжких преступлений ОПГ стали четыре жителя города Алматы, одному из которых удалось остаться в живых по независящим от воли участников группы обстоятельствам», — рассказали в суде.

Вердиктом, вынесенным присяжными заседателями, шесть участников ОПГ осуждены к различным мерам наказания от 6 до 20 лет, в отношении седьмого уголовное производство по делу, прекращено, в связи со смертью. С осужденных в солидарном порядке в пользу потерпевших взыскана компенсация морального вреда в сумме 2 миллиона тенге, а также расходы на ритуальные услуги.

«Судом были вынесены два частных постановления в адрес прокурора и начальника ДВД города Алматы о допущенных нарушениях старшего следователя ДВД, прокурора управления прокуратуры Алматы и о необходимости производства проверки по факту наличия в действиях риэлторов признаков уголовного правонарушения по эпизоду, связанному с оформлением одной из квартир», — уточнили в пресс-службе суда.

Приговор не вступил в законную силу.

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