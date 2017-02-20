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12:13 (мск), источник: РБК - Украина

В Харьковской области поезд насмерть сбил мужчину

В Харьковской области вчера утром, 19 февраля 2017 года, поезд насмерть сбил мужчину. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

«Происшествие произошло 19 февраля около 10:00. Сотрудники полиции установили личность погибшего. Им оказался 76-летний житель Харьковской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что поезд сообщением «Лозовая-Харьков» сбил мужчину на железнодорожной станции «Лихачово». Правоохранители установили, что мужчина находился на перроне и внезапно бросился под электропоезд, водитель не успел вовремя затормозить. От полученных травм мужчина скончался.

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