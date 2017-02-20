В Харьковской области поезд насмерть сбил мужчину

«Происшествие произошло 19 февраля около 10:00. Сотрудники полиции установили личность погибшего. Им оказался 76-летний житель Харьковской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что поезд сообщением «Лозовая-Харьков» сбил мужчину на железнодорожной станции «Лихачово». Правоохранители установили, что мужчина находился на перроне и внезапно бросился под электропоезд, водитель не успел вовремя затормозить. От полученных травм мужчина скончался.