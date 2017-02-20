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12:06 (мск), источник: АиФ Омск

Стало известно, кто чаще всего проваливается под лёд в Омске

Об этом сообщили специалисты МЧС России по Омской области.

Стало известно, кто чаще всего проваливается под лёд в Омске. По словам Олега Кузнецова, госинспектора ГУ МЧС России по Омской области, большинство тех, кто проваливается под лёд, — это дети.

«Люди с берега на берег переходят по льду постоянно. Также всегда на льду можно увидеть много любителей зимней рыбалки. Но рыбаки — это люди подготовленные, у них свои премудрости, они проверяют толщину льда. Как правило, под лёд проваливаются маленькие дети, когда лёд уже слабый. Это происходит и со взрослыми по недосмотру», — сообщил Олег Кузнецов.

В этом году провалов ещё не было, а прошлом году весной под лёд проваливались не только люди, но даже и автомобиль.

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