Стало известно, кто чаще всего проваливается под лёд в Омске. По словам Олега Кузнецова, госинспектора ГУ МЧС России по Омской области, большинство тех, кто проваливается под лёд, — это дети.

«Люди с берега на берег переходят по льду постоянно. Также всегда на льду можно увидеть много любителей зимней рыбалки. Но рыбаки — это люди подготовленные, у них свои премудрости, они проверяют толщину льда. Как правило, под лёд проваливаются маленькие дети, когда лёд уже слабый. Это происходит и со взрослыми по недосмотру», — сообщил Олег Кузнецов.

В этом году провалов ещё не было, а прошлом году весной под лёд проваливались не только люди, но даже и автомобиль.