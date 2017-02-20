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13:26 (мск), источник: РИА Новости

СК завершил расследование дела об избиении фельдшера скорой в Петербурге

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Следователи завершили расследование дела об избиении фельдшера «скорой» в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба СК РФ.

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что 15 февраля бригада скорой помощи прибыла в гостиницу, расположенную в одном из домов по улице Ткачей, для оказания медпомощи мужчине, которому стало плохо после употребления спиртных напитков. Во время оказания помощи больному обвиняемый, также будучи пьяным, ударил кулаком по лицу фельдшера. Женщина с травмой головы обратилась в больницу, где ей была оказана помощь.

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«Завершено расследование уголовного дела, в отношении ранее судимого 38-летнего Виталия Гиля, обвиняемого в совершении преступления… “побои”… Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

В последнее время в России участились случаи нападения на медиков. Так, в начале января большой резонанс вызвал инцидент в Петропавловске-Камчатском, где женщина-водитель иномарки отказалась уступить дорогу ехавшей по вызову скорой, а ее пассажир стал угрожать врачам. В результате бригада не успела спасти умирающего пациента. Позднее в Петербурге водитель Mercedes напал на водителя скорой помощи на проезжей части, а нетрезвый житель Волгореченска в Костромской области ударил фельдшера, перевязывавшего ему пораненную осколками рюмки ногу.

Минздрав подготовил законопроект об уголовной ответственности за посягательство на жизнь медицинского работника при исполнении им своих обязанностей. Документ предусматривает от 12 до 20 лет тюрьмы либо пожизненный срок.

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