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12:28 (мск), источник: АиФ Прикамье

На пожаре в Кудымкаре сосед спас семью с маленькими детьми

Мужчина заметил огонь, разбудил хозяев дома и помог вынести малышей.

Житель Кудымкара спас на пожаре семью соседа. Рано утром 18 февраля мужчина увидел, что горит соседский дом. В том месте, где из дома выходила дымовая труба, полыхал огонь.

Сосед кинулся будить хозяев горящего дома. Он разбудил взрослых и помог им вынести детей 8 и 3 лет в безопасное место.

«Площадь пожара составила 80 кв. метров. Благодаря бдительности соседа на пожаре была спасена семья из 4-х человек. Около часа потребовалось огнеборцам, чтобы ликвидировать горение», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

По предварительным данным, причиной стало неправильное обустройство дымохода — между трубой и деревянными перекрытиями дома не было разделительных материалов.

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