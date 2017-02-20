На пожаре в Кудымкаре сосед спас семью с маленькими детьми

Житель Кудымкара спас на пожаре семью соседа. Рано утром 18 февраля мужчина увидел, что горит соседский дом. В том месте, где из дома выходила дымовая труба, полыхал огонь.

Сосед кинулся будить хозяев горящего дома. Он разбудил взрослых и помог им вынести детей 8 и 3 лет в безопасное место.

«Площадь пожара составила 80 кв. метров. Благодаря бдительности соседа на пожаре была спасена семья из 4-х человек. Около часа потребовалось огнеборцам, чтобы ликвидировать горение», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

По предварительным данным, причиной стало неправильное обустройство дымохода — между трубой и деревянными перекрытиями дома не было разделительных материалов.