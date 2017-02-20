В Казани на пешеходном переходе водитель сбил детскую коляску с ребенком

Авария произошла 19 февраля в 16.10. 30-летний водитель Toyota Hilux, следуя по ул. Татарстан, не уступил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе и наехал на детскую коляску с ребенком, которую вез 26-летний мужчина.

Девочка с травмой живота была госпитализирована в больницу.