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15:42 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани на пешеходном переходе водитель сбил детскую коляску с ребенком

Водитель сбил на пешеходном переходе детскую коляску с ребенком, сообщает пресс-служба ГИБДД Казани.

Источник: Аргументы и факты

Авария произошла 19 февраля в 16.10. 30-летний водитель Toyota Hilux, следуя по ул. Татарстан, не уступил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе и наехал на детскую коляску с ребенком, которую вез 26-летний мужчина.

Девочка с травмой живота была госпитализирована в больницу.

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