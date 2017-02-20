Три человека пострадали в Тольятти при столкновении Kia и Nissan

В 7:30 на Лесопарковом шоссе 61-летний мужчина на Kia Cerato двигался со стороны ул. Комзина в направлении ул. Спортивной. По предварительной версии полиции, он нарушил правила перестроения и столкнулся с попутным Nissan Maxima под управлением 23-летнего парня.

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили водитель Kia, его 31-летняя пассажирка, а также 18-летняя пассажирка Nissan.

По данным ГИБДД, оба водителя были трезвы.