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12:37 (мск), источник: Volga News

Три человека пострадали в Тольятти при столкновении Kia и Nissan

Тольятти три человека пострадали в ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 7:30 на Лесопарковом шоссе 61-летний мужчина на Kia Cerato двигался со стороны ул. Комзина в направлении ул. Спортивной. По предварительной версии полиции, он нарушил правила перестроения и столкнулся с попутным Nissan Maxima под управлением 23-летнего парня.

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили водитель Kia, его 31-летняя пассажирка, а также 18-летняя пассажирка Nissan.

По данным ГИБДД, оба водителя были трезвы.

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