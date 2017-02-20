В Кишиневе на пешеходном переходе сбили чиновника примэрии
Бесчинства на дорогах столицы: в Кишиневе продолжают сбивать пешеходов, переходящих проезжую часть в регламентированных местах.
Бесчинства на дорогах столицы: в Кишиневе продолжают сбивать пешеходов, переходящих проезжую часть в регламентированных местах.
КИШИНЕВ, 20 фев — Sputnik. В Кишиневе никто не застрахован от того, чтобы быть сбитым даже на пешеходном переходе. Такова культура вождения у автовладельцев.
За неделю в столице были сбиты автомобилистами 7 граждан, переходящих проезжую часть в регламентированных местах, заявил в понедельник на заседании муниципальных служб советник столичной примэрии Юрий Кукулеску.
«Среди них есть и сотрудница примэрии Валентина Лаки (глава управления финансов — ред.), которую также сбили на пешеходном переходе», — сказал Кукулеску.
По его словам, один человек угодил под машину в момент перехода дороги в неположенном месте.
«Всего за неделю зарегистрировано 17
По его словам, за прошедшую семидневку выписано 1086 протоколов на сумму в 565 тысяч леев, из которых оплачено 149 тысяч.