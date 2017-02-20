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12:34 (мск), источник: Sputnik.md

В Кишиневе на пешеходном переходе сбили чиновника примэрии

Бесчинства на дорогах столицы: в Кишиневе продолжают сбивать пешеходов, переходящих проезжую часть в регламентированных местах.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 20 фев — Sputnik. В Кишиневе никто не застрахован от того, чтобы быть сбитым даже на пешеходном переходе. Такова культура вождения у автовладельцев.

За неделю в столице были сбиты автомобилистами 7 граждан, переходящих проезжую часть в регламентированных местах, заявил в понедельник на заседании муниципальных служб советник столичной примэрии Юрий Кукулеску.

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«Среди них есть и сотрудница примэрии Валентина Лаки (глава управления финансов — ред.), которую также сбили на пешеходном переходе», — сказал Кукулеску.

По его словам, один человек угодил под машину в момент перехода дороги в неположенном месте.

«Всего за неделю зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали 18 человек», — отметил чиновник.

По его словам, за прошедшую семидневку выписано 1086 протоколов на сумму в 565 тысяч леев, из которых оплачено 149 тысяч.

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