На перекрестке в Новосибирске столкнулись пять машин: четверо пострадавших
В ночь на воскресенье 19 февраля в Калининском районе у дома № 17 по улице Карпатская столкнулись 4 автомобиля, есть пострадавшие, сообщает
В ночь на воскресенье 19 февраля в Калининском районе у дома № 17 по улице Карпатская столкнулись 4 автомобиля, есть пострадавшие, сообщает
На перекрестке в Новосибирске столкнулись пять машин: четверо пострадавших, сообщает
В воскресенье 19 февраля в 00.10 часов ночи в Калининском районе у дома № 17 по улице Карпатская столкнулись 4 автомобиля: «Мицубиси Аутлендер» под управлением 34-летнего водителя, «Хонда Аккорд» под управлением 24-летней
Спасатели вызволили
Также пострадали пассажир «Хонды Аккорд», 29-летний мужчина, получил травмы различной степени тяжести. Водитель «Мазды» получил ушибы и ссадины, а 29-летний пассажир «Мицубиси Аутлендер» травмировал ногу. Им не потребовалась медицинская помощь.