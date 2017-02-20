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12:42 (мск), источник: Вести - Новосибирск

На перекрестке в Новосибирске столкнулись пять машин: четверо пострадавших

В ночь на воскресенье 19 февраля в Калининском районе у дома № 17 по улице Карпатская столкнулись 4 автомобиля, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба УГИБДД по Новосибирску.

На перекрестке в Новосибирске столкнулись пять машин: четверо пострадавших, сообщает пресс-служба УГИБДД по Новосибирску.

В воскресенье 19 февраля в 00.10 часов ночи в Калининском районе у дома № 17 по улице Карпатская столкнулись 4 автомобиля: «Мицубиси Аутлендер» под управлением 34-летнего водителя, «Хонда Аккорд» под управлением 24-летней женщины-водителя, «Мазда MPV» под управлением 22-летнего водителя, «Мерседес» под управлением 30-летний водителя, и «Нисан Микра».

Спасатели вызволили женщину-водителя «Хонды Аккорд», ей понадобилась медицинская помощь — она получила травму ноги.

Также пострадали пассажир «Хонды Аккорд», 29-летний мужчина, получил травмы различной степени тяжести. Водитель «Мазды» получил ушибы и ссадины, а 29-летний пассажир «Мицубиси Аутлендер» травмировал ногу. Им не потребовалась медицинская помощь.

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