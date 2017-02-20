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12:49 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже ледяная глыба упала на женщину с коляской

В коляске находился младенец.

Источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже ледяная глыба упала на пожилую женщину с коляской в понедельник, 20 февраля. По предварительным данным, в коляске находился младенец. Очевидцы сообщили о происшествии по единому номеру службы спасения 112.

Инцидент случился у трехэтажного дома № 5 на улице Ржевская в Левобережном районе. Скорая помощь доставила женщину БСМП № 10 «Электроника». Ребенок не пострадал.

В управляющей компании Левобережного района не смогли оперативно рассказать, когда крышу дома очищали от льда и сосулек. Журналист РИА «Воронеж» отправил в компанию официальный запрос.

Три человека в Воронежской области пострадали от падения сосулек и глыб льда с 26 января по 1 февраля. Одному из пострадавших потребовалась госпитализация.

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