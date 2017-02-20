Нижегородский танкер горел в Набережных челнах — видео
Нижегородский танкер горел в Набережных челнах. Видео происшествия появилось в социальной сети «Вконтакте».
Нижегородский танкер горел в Набережных челнах. Видео происшествия появилось в социальной сети «Вконтакте».
Как пишет издание «Челнинские известия», это произошло в районе жилого комплекса Яр Чаллы, неподалеку от пляжа «Sun dale» 19 февраля около 5 часов вечера.
Танкер под названием «Аякс» был пришвартован на зиму.
Как сообщили «Челнинским известиям» в отделе надзорной деятельности, причина возгорания — поджог.
Юлия Исаева.