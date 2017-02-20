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12:52 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

Нижегородский танкер горел в Набережных челнах — видео

Нижегородский танкер горел в Набережных челнах. Видео происшествия появилось в социальной сети «Вконтакте».

Как пишет издание «Челнинские известия», это произошло в районе жилого комплекса Яр Чаллы, неподалеку от пляжа «Sun dale» 19 февраля около 5 часов вечера.

Танкер под названием «Аякс» был пришвартован на зиму.

Как сообщили «Челнинским известиям» в отделе надзорной деятельности, причина возгорания — поджог.

Юлия Исаева.

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