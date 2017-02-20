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12:50 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Полиция назвала число пострадавших и задержанных на потасовках в Киеве

В полиции отметили, что на шестерых задержанных составили административные протоколы. Материалы по столкновениям в центре столицы будут направлены в прокуратуру.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. В результате столкновений в центре Киева пострадали шесть человек, еще шесть были задержаны, сообщает пресс-служба полиции столицы.

В воскресенье несколько сотен человек проводили митинг в поддержку торговой блокады с Донбассом. Демонстранты пытались установить палатки возле здания Администрации президента. Полиция препятствовала им, в результате между силовиками и демонстрантами произошли потасовки. Позже в полиции сообщили о задержании пяти митингующих в поддержку торговой блокады самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые принимали участие в потасовках с полицией в центре Киева. СМИ сообщали о десяти пострадавших протестующих, также известно, что в ходе стычек в Киеве женщине-патрульной сломали пальцы.

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«Вследствие вчерашних событий на Европейской площади Киева на шестерых человек составили административные протоколы. Мужчин доставили в управление полиции, установили их личности и после оформления всех документов отпустили», — сообщили в полиции.

По данным правоохранителей, в результате столкновения на контрольно-пропускном пункте, установленном возле Европейской площади, в управление полиции доставили шесть человек. После установления их анкетных данных правоохранители составили административные протоколы: на пятерых — по статьям «мелкое хулиганство» и «злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского» Кодекса об административных правонарушениях, еще на одного — по статье «мелкое хулиганство».

Кроме того, в дежурную часть киевской полиции поступили сообщения, что шесть человек обратились к врачам с телесными повреждениями. Все материалы зарегистрированы и будут направлены в органы прокуратуры для принятия решения, отметили в полиции.

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