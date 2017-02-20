В Омске на автомойке придавило женщину-водителя собственным автомобилем

ЧП произошло в минувшую субботу, 18 февраля. Около восьми часов вечера в ГБ-1 была доставлена 49-летняя женщина, у которой врачи обнаружили ушиб грудной клетки и ушиб позвоночника.

Как стало известно Om1.ru, в этот день около семи часов вечера женщина приехала на автомойку на улице Иванова на своем автомобиле «Хёндай». Она вышла из салона, забыв поставить свой автомобиль на ручной тормоз. В итоге машина покатилась и придавила хозяйку к забору.

Жизни пациентки ничего не угрожает, но травмы она получила серьезные.