Полиция закрыла в Калининграде два подпольных казино

Первое игорное заведение располагалось в одном из зданий на Еловой аллее. На момент проверки в зале находились 26 человек, в том числе 27-летняя работница казино. Девушка пояснила, что принимала деньги от игроков. С места происшествия сотрудники полиции изъяли три покерных стола, колоды карт, фишки, ноутбук и 99 500 рублей.

Второе казино правоохранители обнаружили в одной из квартир на улице Бассейной, где в это время находился предполагаемый организатор незаконного бизнеса и семь игроков. Из заведения полицейские изъяли покерный стол, карты и десять тысяч рублей.

Сейчас по обоим фактам проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.