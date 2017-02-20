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13:53 (мск), источник: Калининград.Ru

Полиция закрыла в Калининграде два подпольных казино

Сотрудники отдела экономической безопасности прикрыли два подпольных казино. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

6
фотографий
6
фотографий

Первое игорное заведение располагалось в одном из зданий на Еловой аллее. На момент проверки в зале находились 26 человек, в том числе 27-летняя работница казино. Девушка пояснила, что принимала деньги от игроков. С места происшествия сотрудники полиции изъяли три покерных стола, колоды карт, фишки, ноутбук и 99 500 рублей.

Второе казино правоохранители обнаружили в одной из квартир на улице Бассейной, где в это время находился предполагаемый организатор незаконного бизнеса и семь игроков. Из заведения полицейские изъяли покерный стол, карты и десять тысяч рублей.

Сейчас по обоим фактам проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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