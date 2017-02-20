Пьяный полицейский совершил ДТП в Семее: один человек погиб, второй — в реанимации

В телефонном разговоре с корреспондентом агентства Жуаспаева уточнила, что погибший и пострадавший в ДТП являются друзьями ее дочери.

По словам женщины, автоавария произошла в ночь с 17-го на 18 февраля.

«Пьяный полицейский, проехав на красный свет, столкнулся с такси, в котором находились одноклассники моей дочери. В свой 25-й день рождения один умер, второй — в реанимации. Безнаказанность и вседозволенность убивают наших детей», — написала женщина в соцсети, уточнив, что ДТП спровоцировал «сотрудник УСБ УВД Семея».

«Пишут, что его вчера закрыли», — добавила она.