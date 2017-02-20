Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса»
Сын Максаковой покинул Суворовское училище после ее побега из РФ
6 женщин, исключенных из "Единой России" за их действия (фото)
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом
Собчак против Брежневой: последний шанс
В ДНР взорвали командира батальона «Сомали» Гиви Подробности, первые версии убийства, видео из Донецка
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
Известная российская актриса скончалась после долгой болезни
"Киборги" напали на ополченцев под Донецком (фото)
"Ольга Игоревна, прекращайте!": Тарасов обратился к Бузовой
Шоколад и черная икра: Сябитова отметила юбилей
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
В два раза больше «Кузнецова»: СМИ о новейшем авианосце РФ
«Разочарование»: боец ВСУ о настроениях украинцев
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней»
Eclipse Cross — новый японский кроссовер
Фоторепортажи
14В США прошла самая престижная выставка собак
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
10Авария на крупнейшей в США плотине
12:57 (мск), источник: Sputnik.by

Молодой безработный могилевчанин выпрыгнул из окна 4-го этажа

Следователями назначены экспертизы, включая судебно-медицинская, для установления причины смерти мужчины.

МИНСК, 20 фев — Sputnik. Житель Могилева погиб в результате падения с 4-го этажа, по предварительным данным, он совершил суицид, сообщила Sputnik в понедельник официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Читайте также
Работники МЧС спасли в Слониме мужчину, провалившегося под лед

Инцидент в одном из домов на улице Гагарина областного центра произошел в ночь воскресенье 19 февраля. Тело погибшего нашли около многоэтажки случайные прохожие.

«Могилевским межрайотделом УСК по факту проводится проверка», — сказала Соленюк.

Она также уточнила, что следователями назначены экспертизы, включая судебно-медицинская, для установления причины смерти мужчины. По предварительным данным, могилевчанин совершил суицид.

Известно, что погибший 1985 года рождения нигде не работал.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Суд по делу о кровавой резне в ТЦ 'Новая Европа' начался в Минске
Замминистра экономики Алексей Ведев написал заявление об уходе
Прокурор Черногории: госорганы РФ стоят за попыткой переворота
Васильева: ЕГЭ по истории должен быть обязательным
Путин подписал указ о праздновании победы в Сталинградской битве
UTair будет продавать билеты без времени вылета за полцены
Малайзия отозвала посла из КНДР из-за убийства Ким Чен Нама
СМИ: Донбасс скупает в России мясо и пиво
Спорт
«Спартак» на финише, Витиньо возвращается на поле: обзор сборов ЦСКА обыграл норвежский «Сарпсборг» — 3:1. Хорошая новость — качество футбола остается высоким, команда готова к сезону
Авто
Автомобили республик СССР: заводы Закавказья и Средней Азии Не то чтобы существовала программа постройки автозаводов в каждой республике СССР. Но свое производство было почти в каждой из них
Hi-Tech
Назад в СССР: редкая техника отечественного производства Hi-Tech Mail.Ru предлагает ознакомиться с редкой техникой из СССР, о существовании которой многие даже не подозревали
Кино
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса» Народная артистка Светлана Карпинская продолжительное время боролась с болезнью
Недвижимость
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
В Брюсселе открылся подводный ресторан
Арендаторам жилья продоставят налоговые льготы
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы Телеведущая с мужем отпраздновали день рождения сына.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь