Молодой безработный могилевчанин выпрыгнул из окна 4-го этажа
Следователями назначены экспертизы, включая
Следователями назначены экспертизы, включая
МИНСК, 20 фев — Sputnik. Житель Могилева погиб в результате падения с 4-го этажа, по предварительным данным, он совершил суицид, сообщила Sputnik в понедельник официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.
Инцидент в одном из домов на улице Гагарина областного центра произошел в ночь воскресенье 19 февраля. Тело погибшего нашли около многоэтажки случайные прохожие.
«Могилевским межрайотделом УСК по факту проводится проверка», — сказала Соленюк.
Она также уточнила, что следователями назначены экспертизы, включая
Известно, что погибший 1985 года рождения нигде не работал.