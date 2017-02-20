Мошенники из Татарстана продали жительнице Камчатки соль за 100 тыс. рублей

28-летняя жительница города Елизово заказала в соцсети «Вконтакте» одежду на 100 тысяч рублей. Однако вместо платьев в посылке она обнаружила килограмм соли. Женщина обратилась в полицию. Как выяснилось, номер телефона, на который звонила девушка, зарегистрирован в Татарстане.

По данному факту проводится проверка, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьёй 159 УК РФ (мошенничество).