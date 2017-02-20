Мошенники из Татарстана продали жительнице Камчатки соль за 100 тыс. рублей
Мошенники из Татарстана продали жительнице Камчатки килограмм соли за 100 тысяч рублей, сообщает
Мошенники из Татарстана продали жительнице Камчатки килограмм соли за 100 тысяч рублей, сообщает
28-летняя жительница города Елизово заказала в соцсети «Вконтакте» одежду на 100 тысяч рублей. Однако вместо платьев в посылке она обнаружила килограмм соли. Женщина обратилась в полицию. Как выяснилось, номер телефона, на который звонила девушка, зарегистрирован в Татарстане.
По данному факту проводится проверка, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьёй 159 УК РФ (мошенничество).