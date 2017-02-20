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16:39 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Волгоградцы жалуются на массовые кражи автомобильных аккумуляторов с российских авто

Ежедневно в популярной соцсети появляются жалобы волгоградцев на воровство аккумуляторов из автомашин российского производства.

Только 20 февраля пятеро волгоградцев столкнулись утром с этой проблемой.

Очевидно, что похитители, сбывающие аккумуляторы в скупку, таким образом «сшибают копейку» на спиртное. Сотрудники полиции часто задерживают воришек с поличным, часто это происходит благодаря своевременным звонкам в полицию бдительных волгоградцев.

Волгоградцы в соцсети жестко реагируют на подобные случаи, придумывая методы расплаты с ворами. Оппоненты утверждают, что беспечные люди сами виноваты в своих бедах: «Люди, вы в ум придите, “растяжку под капот”, “голову отбить”, “кислотой облить”… Машины свои на стоянки ставьте и спать спокойно будете! Можно подумать, первый раз аккумуляторы вытаскивают, бензин сливают, машины царапают, фары разбивают и т.д…».

Другие борются с воровством, лишая злоумышленников возможности что-то украсть: «На улице Изобильной пытались “сдернуть”, открыли капот, а там облом: аккумулятор я забрал домой на зарядку. Пытались бензин слить, украли пробку, но вряд ли слили, — там немного было, а с “ВАЗа-2102” сложно слить)».

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