Волгоградцы жалуются на массовые кражи автомобильных аккумуляторов с российских авто

Только 20 февраля пятеро волгоградцев столкнулись утром с этой проблемой.

Очевидно, что похитители, сбывающие аккумуляторы в скупку, таким образом «сшибают копейку» на спиртное. Сотрудники полиции часто задерживают воришек с поличным, часто это происходит благодаря своевременным звонкам в полицию бдительных волгоградцев.

Волгоградцы в соцсети жестко реагируют на подобные случаи, придумывая методы расплаты с ворами. Оппоненты утверждают, что беспечные люди сами виноваты в своих бедах: «Люди, вы в ум придите, “растяжку под капот”, “голову отбить”, “кислотой облить”… Машины свои на стоянки ставьте и спать спокойно будете! Можно подумать, первый раз аккумуляторы вытаскивают, бензин сливают, машины царапают, фары разбивают и т.д…».