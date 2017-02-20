В Екатеринбурге затопило две улицы, движение транспорта парализовано
В районе Академической и Гагарина произошла авария на водопроводе.
В районе Академической и Гагарина произошла авария на водопроводе.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Улицы Академическая и Гагарина в Екатеринбурге оказались затопленными
«Заявка поступила в 10:30 мск. Бригада работает на месте происшествия, к ней также направлены две дополнительные аварийные бригады, которые специализируется на работе с водоводами больших диаметров. Сейчас идет отключение одного из водоводов, коммунальная авария не отразилась на водоснабжении жителей города», — сообщили ТАСС в экстренных службах региона.
В ГИБДД по Екатеринбургу сейчас уточняется информация о том, как организовано движение транспорта на подтопленных улицах. В Екатеринбурге сейчас 8 градусов ниже нуля.