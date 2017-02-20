В Екатеринбурге затопило две улицы, движение транспорта парализовано

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Улицы Академическая и Гагарина в Екатеринбурге оказались затопленными из-за аварии на водопроводе. Движение транспорта в районе инцидента парализовано: машины передвигаются практически вплавь, возникла пробка из троллейбусов протяженностью около 500 метров, передает корреспондент ТАСС.

«Заявка поступила в 10:30 мск. Бригада работает на месте происшествия, к ней также направлены две дополнительные аварийные бригады, которые специализируется на работе с водоводами больших диаметров. Сейчас идет отключение одного из водоводов, коммунальная авария не отразилась на водоснабжении жителей города», — сообщили ТАСС в экстренных службах региона.