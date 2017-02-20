Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса»
Украинские СМИ сообщили о полном провале Порошенко в Мюнхене
Порошенко отреагировал на признание Россией паспортов ДНР и ЛНР
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
Известная российская актриса скончалась после долгой болезни
"Киборги" напали на ополченцев под Донецком (фото)
"Ольга Игоревна, прекращайте!": Тарасов обратился к Бузовой
СМИ: муж Бони после развода оставил ее ни с чем
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
Рак мозга заставил испанку говорить с Девой Марией
8 правил ЗОЖ, которые можно игнорировать
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
10Авария на крупнейшей в США плотине
1275-летие Солнца нации
13:57 (мск), источник: ТАСС

В Екатеринбурге затопило две улицы, движение транспорта парализовано

В районе Академической и Гагарина произошла авария на водопроводе.

Источник: ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Улицы Академическая и Гагарина в Екатеринбурге оказались затопленными из-за аварии на водопроводе. Движение транспорта в районе инцидента парализовано: машины передвигаются практически вплавь, возникла пробка из троллейбусов протяженностью около 500 метров, передает корреспондент ТАСС.

«Заявка поступила в 10:30 мск. Бригада работает на месте происшествия, к ней также направлены две дополнительные аварийные бригады, которые специализируется на работе с водоводами больших диаметров. Сейчас идет отключение одного из водоводов, коммунальная авария не отразилась на водоснабжении жителей города», — сообщили ТАСС в экстренных службах региона.

В ГИБДД по Екатеринбургу сейчас уточняется информация о том, как организовано движение транспорта на подтопленных улицах. В Екатеринбурге сейчас 8 градусов ниже нуля.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Песков: слова прокурора Черногории о подготовке Москвой переворота безответственны
Москва ответила на обвинения в попытке переворота в Черногории
Замминистра экономики Алексей Ведев написал заявление об уходе
Песков прокомментировал признание Россией паспортов ЛНР и ДНР
Лавров обвинил США в прослушке российского посла
UTair будет продавать билеты без времени вылета за полцены
Путин подписал указ о праздновании победы в Сталинградской битве
Васильева: ЕГЭ по истории должен быть обязательным
Спорт
«Спартак» на финише, Витиньо возвращается на поле: обзор сборов ЦСКА обыграл норвежский «Сарпсборг» — 3:1. Хорошая новость — качество футбола остается высоким, команда готова к сезону
Авто
Автомобили республик СССР: заводы Закавказья и Средней Азии Не то чтобы существовала программа постройки автозаводов в каждой республике СССР. Но свое производство было почти в каждой из них
Hi-Tech
Назад в СССР: редкая техника отечественного производства Hi-Tech Mail.Ru предлагает ознакомиться с редкой техникой из СССР, о существовании которой многие даже не подозревали
Кино
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса» Народная артистка Светлана Карпинская продолжительное время боролась с болезнью
Недвижимость
8 способов поклеить обои иначе
10 советов для оформления квартиры в современном экостиле
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Сбербанк вновь снизил ипотечные ставки
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы Телеведущая с мужем отпраздновали день рождения сына.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь