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13:28 (мск), источник: Uralpress.ru

Житель Пласта вернул деньги другу после ареста машины

В Пласте спор бывших друзей разрешили только судебные приставы только после того, как арестовали автомобиль одного из них. Ему пришлось выплатить долг бывшему другу.

Когда молодой человек оказался без средств, чтобы уплатить платеж по кредиту, его выручил друг, который заплатил за него 37 тысяч рублей. Но шли месяцы, а отдавать деньги другу молодой человек не торопился. После неоднократных напоминаний и неизбежной ссоры, кредитор решился обратить в суд. Который, конечно, принял его сторону.

Однако и после этого должник выплачивал лишь по 500 рублей в месяц. Судебные приставы, правда, списали с его личного счета семь тысяч, а в феврале он сумел-таки сам отдать еще две, но все равно остаток оставался вполне приличный. Последним аргументом стал имевшийся у должника автомобиль.

С помощью ГИБДД судебные приставы вычислили и арестовали машину, передав ее бывшему другу-кредитору. И буквально на следующий день деньги у должника нашлись: в присутствии пристава он передал недостающую сумму — более 28 тысяч рублей. После оформления соответствующей расписки о неимении претензий к должнику автомобиль вернулся к хозяину.

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