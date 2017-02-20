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13:27 (мск), источник: АиФ Омск

Омские полицейские нашли подозреваемого в кражах из аптек

Инциденты происходили в Центральном и Ленинском округах.

Омские полицейские нашли подозреваемого в кражах из аптек. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Фармацевты не досчитались 63 000 и 195 000 рублей дневной выручки и сообщили об этом в полицию. Стражи порядка просмотрели записи с видеокамер и увидели на них, как мужчина, воспользовавшись тем, что фармацевт отвлеклась на покупателя, зашёл в служебное помещение и достал из сейфа деньги. После этого он скрылся.

Приметы подозреваемых в первой и во второй аптеке совпали. Отметим, что подобные кражи совершались и в других регионах России. Подозреваемого 33-летнего жителя Волгограда доставили в Омск.

«Он признался, что совершал кражи из аптек подобным способом в различных городах. В настоящее время установлена причастность мужчины к 6 таким фактам. Санкция вменяемой гражданину статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», — сообщили в пресс-службе ведомства.

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