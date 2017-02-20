Омские полицейские нашли подозреваемого в кражах из аптек. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Фармацевты не досчитались 63 000 и 195 000 рублей дневной выручки и сообщили об этом в полицию. Стражи порядка просмотрели записи с видеокамер и увидели на них, как мужчина, воспользовавшись тем, что фармацевт отвлеклась на покупателя, зашёл в служебное помещение и достал из сейфа деньги. После этого он скрылся.

Приметы подозреваемых в первой и во второй аптеке совпали. Отметим, что подобные кражи совершались и в других регионах России. Подозреваемого 33-летнего жителя Волгограда доставили в Омск.