Омские полицейские нашли подозреваемого в кражах из аптек
Инциденты происходили в Центральном и Ленинском округах.
Инциденты происходили в Центральном и Ленинском округах.
Омские полицейские нашли подозреваемого в кражах из аптек. Об этом сообщает
Фармацевты не досчитались 63 000 и 195 000 рублей дневной выручки и сообщили об этом в полицию. Стражи порядка просмотрели записи с видеокамер и увидели на них, как мужчина, воспользовавшись тем, что фармацевт отвлеклась на покупателя, зашёл в служебное помещение и достал из сейфа деньги. После этого он скрылся.
Приметы подозреваемых в первой и во второй аптеке совпали. Отметим, что подобные кражи совершались и в других регионах России. Подозреваемого 33-летнего жителя Волгограда доставили в Омск.
«Он признался, что совершал кражи из аптек подобным способом в различных городах. В настоящее время установлена причастность мужчины к 6 таким фактам. Санкция вменяемой гражданину статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», — сообщили в