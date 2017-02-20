Жестокое убийство женщины в Лепеле: задержана семейная пара

Убийство произошло ночью 18 февраля: труп местной жительницы 1990 года рождения с резаными ранами был обнаружен на территории гаражного кооператива. Ранее в МВД Беларуси сообщали, что по факту задержана женщина, которая, по предварительной информации, лишила жизни знакомую из-за ревности.

МИНСК, 20 фев — Sputnik. Семейная пара задержана в Лепеле по подозрению в убийстве местной жительницы, сообщила Sputnik в понедельник официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

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«Поступило сообщение от местного жителя о том, что его супруга приехала домой, разбудила его и сообщила о совершенном убийстве знакомой. Предварительно она переоделась, сожгла на приусадебном участке свою одежду и написала предсмертную записку», — сказала Сахарова.

Она также рассказала, что подозреваемыми по уголовному делу признана семейная пара — 45-летний мужчина и его 25-летняя супруга, они задержаны.

На месте происшествия, а также дома у подозреваемых проведены осмотры, следователи нашли и изъяли нож, предсмертную записку, фрагменты одежды.

Лепельским райотделом СК возбуждено уголовное дело по п. 6 ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью) Уголовного кодекса Беларуси.