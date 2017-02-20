«Ограбление века»: люди в масках похитили 20 тонн чечевицы в Боровом

Заявление от владельца мельницы поступило в полицию 13 февраля. По словам потерпевшего, неизвестные похитили чечевицу на 1 млн 500 тыс. тенге.

АСТАНА, 20 фев — Sputnik. На курорте Бурабай (Боровое) трое злоумышленников в масках, напав на сторожа мельницы, похитили 20 тонн чечевицы, подозреваемые задержаны, сообщили в пресс-службе департамента внутренних дел Акмолинской области.

«В четыре часа утра трое мужчин в медицинских масках ворвались на мельницу, связали 55-летнего сторожа и похитили 20 тонн чечевицы. Подозреваемые трое жителей города Щучинска были задержаны», — говорится в сообщении.

Установлено, что подозреваемые запланировали налет и за неделю вперед наняли КамАЗ, договорились со студентами колледжа Щучинска о погрузке чечевицы. За проделанную работу они обещали заплатить каждому студенту по 5 тысяч тенге.

Оперативники задержали подозреваемых лиц на одном из элеваторов города, когда те пытались сдать украденную зерновую культуру. Похищенное изъято, возбуждено уголовное дело по статье 191 части 2 УК РК.