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13:30 (мск), источник: Sputniknews.kz

«Ограбление века»: люди в масках похитили 20 тонн чечевицы в Боровом

Грабители тщательно спланировали налет на мельницу для хищения крупной партии чечевицы.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 20 фев — Sputnik. На курорте Бурабай (Боровое) трое злоумышленников в масках, напав на сторожа мельницы, похитили 20 тонн чечевицы, подозреваемые задержаны, сообщили в пресс-службе департамента внутренних дел Акмолинской области.

Заявление от владельца мельницы поступило в полицию 13 февраля. По словам потерпевшего, неизвестные похитили чечевицу на 1 млн 500 тыс. тенге.

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«В четыре часа утра трое мужчин в медицинских масках ворвались на мельницу, связали 55-летнего сторожа и похитили 20 тонн чечевицы. Подозреваемые трое жителей города Щучинска были задержаны», — говорится в сообщении.

Установлено, что подозреваемые запланировали налет и за неделю вперед наняли КамАЗ, договорились со студентами колледжа Щучинска о погрузке чечевицы. За проделанную работу они обещали заплатить каждому студенту по 5 тысяч тенге.

Оперативники задержали подозреваемых лиц на одном из элеваторов города, когда те пытались сдать украденную зерновую культуру. Похищенное изъято, возбуждено уголовное дело по статье 191 части 2 УК РК.

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