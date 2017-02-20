Спасатели нашли всех потерявшихся в Новосибирской области алтайских рыбаков

НОВОСИБИРСК, 20 февраля. /ТАСС/. Трое рыбаков из Алтайского края спасены на озере в Карасукском районе Новосибирской области. Информация о еще пяти пропавших не подтвердилась, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«Поисково-спасательная операция на озере Кривое в Карасукском районе Новосибирской области завершена. Спасатели оказали помощь трем рыбакам — жителям Алтайского края, машина которых оказалась в снежном заносе. Информация о том, что помощь требуется еще кому-либо, не подтвердилась», — говорится в сообщении.

Автомобиль рыбаков Toyota был вытянут из снега и отбуксирован в село Благодатское при помощи автомобиля ГАЗ-66 Карасукского поисково-спасательного отряда аварийно- спасательной службы Новосибирской области. Спасатели напоили рыбаков чаем, дали возможность согреться в мобильном пункте обогрева. Водитель Toyota за выезд транспортного средства на лед и нарушение «Правил охраны жизни людей на водных объектах Новосибирской области» будет привлечен к административной ответственности. Ему вручен протокол об административном правонарушении и грозит штраф от 300 до 1000 рублей.

Ранее сегодня около семи часов утра спасателям поступил звонок от жителей Алтайского края, рыбачивших на озере Кривое Благодатского сельского совета Карасукского района Новосибирской области. Звонивший сообщил, что восемь человек на трех легковых автомобилях не могут выехать с озера, поскольку их замело, попросили оказать содействие.