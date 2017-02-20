Спасатели нашли всех потерявшихся в Новосибирской области алтайских рыбаков
Оказана помощь трем рыбакам — жителям Алтайского края, машина которых оказалась в снежном заносе, информация о том, что помощь требуется еще
Оказана помощь трем рыбакам — жителям Алтайского края, машина которых оказалась в снежном заносе, информация о том, что помощь требуется еще
НОВОСИБИРСК, 20 февраля. /ТАСС/. Трое рыбаков из Алтайского края спасены на озере в Карасукском районе Новосибирской области. Информация о еще пяти пропавших не подтвердилась, сообщила
«Поисково-спасательная операция на озере Кривое в Карасукском районе Новосибирской области завершена. Спасатели оказали помощь трем рыбакам — жителям Алтайского края, машина которых оказалась в снежном заносе. Информация о том, что помощь требуется еще
Автомобиль рыбаков Toyota был вытянут из снега и отбуксирован в село Благодатское при помощи автомобиля ГАЗ-66 Карасукского
Ранее сегодня около семи часов утра спасателям поступил звонок от жителей Алтайского края, рыбачивших на озере Кривое Благодатского сельского совета Карасукского района Новосибирской области. Звонивший сообщил, что восемь человек на трех легковых автомобилях не могут выехать с озера, поскольку их замело, попросили оказать содействие.
На помощь рыбакам из администрации сельсовета был направлен трактор. Однако, выехав к указанному месту, тракторист никого не обнаружил. Тогда в район поиска были направлены две группы спасателей из Карасукского поисково- спасательного отряда