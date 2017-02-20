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13:44 (мск), источник: Интерфакс

Три человека стали жертвами массового ДТП в Свердловской области

Екатеринбург. 20 февраля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Дорожная авария с участием трех легковых автомобилей и двух грузовиков произошла днем в понедельник на автодороге Пермь-Екатеринбург в Свердловской области, есть жертвы и пострадавшие, сообщает региональное Управление ГИБДД России.

По предварительным данным, водитель ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу, где по касательной столкнулся с автомобилем «Тойота Филдер». После этого «ВАЗ» врезался в грузовой автомобиль «ДАФ», который ехал за «Тойотой». От удара «Тойоту» развернуло и вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с грузовиком «Вольво FH» и автомобилем «Форд Фьюжн».

«В результате ДТП погибли три человека — водитель и два пассажира автомобиля ВАЗ-2107», — говорится в сообщении.

Кроме этого, в больницу доставлены водитель «Форд Фьюжен» и его пассажирка.

На месте ДТП затруднено движение. Сотрудники ГИБДД регулируют движения в обоих направлениях.

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