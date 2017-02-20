Три человека стали жертвами массового ДТП в Свердловской области

По предварительным данным, водитель ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу, где по касательной столкнулся с автомобилем «Тойота Филдер». После этого «ВАЗ» врезался в грузовой автомобиль «ДАФ», который ехал за «Тойотой». От удара «Тойоту» развернуло и вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с грузовиком «Вольво FH» и автомобилем «Форд Фьюжн».

«В результате ДТП погибли три человека — водитель и два пассажира автомобиля ВАЗ-2107», — говорится в сообщении.

Кроме этого, в больницу доставлены водитель «Форд Фьюжен» и его пассажирка.

На месте ДТП затруднено движение. Сотрудники ГИБДД регулируют движения в обоих направлениях.