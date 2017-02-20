Уголовное дело экс-директора УКВЗ вернули в суд

Челябинский областной суд отправил на новое рассмотрение уголовное дело в отношении бывшего директора Усть-Катавского вагоностроительного завода имени С. М. Кирова Павла Абрамова.

1 декабря 2016 года оно было прекращено в связи с истечением срока данности, однако прокурор подал апелляцию. По его мнению, дата окончания преступления была определена неверно, и срок давности еще не истек. Суд жалобу удовлетворил и отправил дело на новое рассмотрение, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Абрамов обвиняется в злоупотреблении полномочиями, повлекшем ущерб предприятию в размере почти 17 миллионов рублей. По версии следствия, он незаконно передал в собственность других лиц котельную, принадлежавшую заводу.