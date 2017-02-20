Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса»
Украинские СМИ сообщили о полном провале Порошенко в Мюнхене
6 женщин, исключенных из "Единой России" за их действия (фото)
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
В Сети появилось видео нападения на брата Ким Чен ЫнаНа кадрах видно, как мужчина в светлых джинсах и пиджаке подходит к информационному табло, когда женщина в белом топе нападает на него сзади
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом
В Англии младенца изъяли из семьи из-за «нестандартных» взглядов отца
Известная российская актриса скончалась после долгой болезни
"Киборги" напали на ополченцев под Донецком (фото)
"Ольга Игоревна, прекращайте!": Тарасов обратился к Бузовой
СМИ: муж Бони после развода оставил ее ни с чем
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Рак мозга заставил испанку говорить с Девой Марией
8 правил ЗОЖ, которые можно игнорировать
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней»
Eclipse Cross — новый японский кроссовер
Фоторепортажи
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
10Авария на крупнейшей в США плотине
1275-летие Солнца нации
14:00 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Уголовное дело экс-директора УКВЗ вернули в суд

Срок давности не истек.

Челябинский областной суд отправил на новое рассмотрение уголовное дело в отношении бывшего директора Усть-Катавского вагоностроительного завода имени С. М. Кирова Павла Абрамова.

1 декабря 2016 года оно было прекращено в связи с истечением срока данности, однако прокурор подал апелляцию. По его мнению, дата окончания преступления была определена неверно, и срок давности еще не истек. Суд жалобу удовлетворил и отправил дело на новое рассмотрение, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Абрамов обвиняется в злоупотреблении полномочиями, повлекшем ущерб предприятию в размере почти 17 миллионов рублей. По версии следствия, он незаконно передал в собственность других лиц котельную, принадлежавшую заводу.

Павел Абрамов и его заместитель Александр Болотников были арестованы в декабре 2014 года после того, как новый топ-менеджмент УКВЗ заявил о хищениях на предприятии. Первоначально речь шла о продаже трамвайных вагонов в Москву по заниженной стоимости, однако сейчас это обвинение в заявлении прокуратуры не фигурирует. За прошедшие два года мера пресечения для обвиняемых менялась несколько раз. В мае 2016 года они были отпущены под подписку о невыезде.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Суд встал на сторону мусульман в споре за мечеть в Екатеринбурге
Москва ответила на обвинения в попытке переворота в Черногории
Замминистра экономики Алексей Ведев написал заявление об уходе
Песков прокомментировал признание Россией паспортов ЛНР и ДНР
Лавров обвинил США в прослушке российского посла
UTair будет продавать билеты без времени вылета за полцены
Путин подписал указ о праздновании победы в Сталинградской битве
Васильева: ЕГЭ по истории должен быть обязательным
Спорт
«Спартак» на финише, Витиньо возвращается на поле: обзор сборов ЦСКА обыграл норвежский «Сарпсборг» — 3:1. Хорошая новость — качество футбола остается высоким, команда готова к сезону
Авто
Автомобили республик СССР: заводы Закавказья и Средней Азии Не то чтобы существовала программа постройки автозаводов в каждой республике СССР. Но свое производство было почти в каждой из них
Hi-Tech
Назад в СССР: редкая техника отечественного производства Hi-Tech Mail.Ru предлагает ознакомиться с редкой техникой из СССР, о существовании которой многие даже не подозревали
Кино
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса» Народная артистка Светлана Карпинская продолжительное время боролась с болезнью
Недвижимость
8 способов поклеить обои иначе
Дома 800 тысяч россиян признали опасными
Названы самые удобно расположенные новостройки Петербурга
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы Телеведущая с мужем отпраздновали день рождения сына.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь