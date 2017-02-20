Екатеринбуржец погиб во время спецоперации в Сирии
Сегодня похороны.
Сегодня похороны.
16 февраля 2017 года во время спецоперации в Сирии погиб 31-летний екатеринбуржец Вадим Магамуров — он попал под пулеметный огонь. Сегодня в уральской столице состоялись похороны.
«В память о близком и родном друге, о брате Вадиме Магамурове (Мага)! Героически погиб выполняя свой долг, в борьбе с террористической организацией!!!» — написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» близкий друг екатеринбуржца Эльнар Садиров (орфография и пунктуация автора — прим.ред.).
В. Магамуров в 2007 году окончил Екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище.