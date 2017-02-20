Экспедитор с поддоном защищал конфеты от двух нападавших

Драка возле одного из магазинов по адресу ул. Кошурникова, 3 попала на запись видеокамеры в Новосибирске. В ролике видно, как мужчина замахивается поддоном на нападающих, но попадает по двери магазина. На фоне звучит мужской голос: «Рома, уйди отсюда! Ты зачем туда полез?!».

Также подписчики паблика Инцидент-Новосибирск рассказывают, что мужчина сделал два залпа ракетницей в воздух, после чего, разрядив ее, целился в одного из нападавших.

В областном ГУ МВД сообщили, что причиной потасовки стали конфеты, которые привез с собой экспедитор.

— Сообщение в полицию поступило сегодня в 13.45. Водитель «ГАЗели» рассказал, что привез конфеты в магазин. На улице к нему пристали два неадекватных мужчины, которые просили его обменять конфеты на что-нибудь. Он попытался их отогнать, взяв пустой поддон, но споткнулся и упал. Тогда один из них стал его пинать. Когда мужчина поднялся, нападавшие убежали, — сообщила сотрудник пресс-службы ведомства Наталья Суковатова.

По данным очевидцев, после неудавшейся попытки защитить товар поддоном экспедитор пытался отогнать обидчиков ракетницей.