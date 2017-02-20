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14:22 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Коммерсант незаконно открыл пекарню в жилом доме в Волгограде

Предприниматель незаконно открыл пекарню на первом этаже многоквартирного дома в Кировском районе Волгограда, сообщает ВДТВ.

Районная прокуратура выяснила, что владелец двухкомнатной квартиры на первом этаже пятиэтажного дома по улице Федотова обратился в администрацию района с заявлением о переводе помещения в нежилое. Использовать квадратные метры, согласно документам, он намеревался для открытия магазина смешанных товаров. Как только разрешение было получено, мужчина установил в бывшей квартире оборудование для пекарни.

Без согласия жильцов дома предприимчивый волгоградец демонтировал часть общедомовой стены для организации отдельного входа и занял придомовую территорию.

Жильцы дома, большая часть из которых пенсионеры, стали жаловаться на действия коммерсанта в органы прокуратуры. Задымление, шум от работы оборудования, запах выпечки стали ежедневным сопровождением их жизни.

Прокуратура Кировского района предъявила в суд иск о признании незаконным постановления районной администрации о переводе квартиры в нежилое помещение, который рассмотрен и удовлетворен.

Работа пекарни приостановлена.

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