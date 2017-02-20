Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса»
Украинские СМИ сообщили о полном провале Порошенко в Мюнхене
6 женщин, исключенных из "Единой России" за их действия (фото)
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
Собчак против Брежневой: последний шанс
В ДНР взорвали командира батальона «Сомали» Гиви Подробности, первые версии убийства, видео из Донецка
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Арендаторам жилья дадут налоговые льготы
"Ольга Игоревна, прекращайте!": Тарасов обратился к Бузовой
СМИ: муж Бони после развода оставил ее ни с чем
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Рак мозга заставил испанку говорить с Девой Марией
8 правил ЗОЖ, которые можно игнорировать
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней»
Eclipse Cross — новый японский кроссовер
Фоторепортажи
14В США прошла самая престижная выставка собак
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
10«День без иммигрантов»
1275-летие Солнца нации
14:31 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже куски льда проломили козырек аптеки и засыпали женщину

Медики госпитализировали пострадавшую.

Куски льда и пласты снега, сорвавшиеся с крыши дома № 54 на улице Кольцовская, проломили козырек аптеки и засыпали женщину в понедельник, 20 февраля. Очевидцы сообщили о происшествии по телефону службы спасения 112. Сотрудникам аптеки и прохожим пришлось вытаскивать женщину из-под груды снега и ледяных осколков.

Медики госпитализировали пострадавшую. Козырек погасил удар ледяных глыб и спас женщину от смерти, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» сотрудницы аптеки.

— Ее завалило так, что мы не сразу поняли, что под снегом лежит человек. Я увидела, что из-подо льда и снега торчит рука. В руке был зажат пульт, которым открывают жалюзи магазина. Мы вытащили женщину и вызвали «скорую». Эта женщина работает в магазине на первом этаже нашего дома, она не дошла до работы метров 10, — поделилась с корреспондентом РИА «Воронеж» сотрудница аптеки.

Читайте также
В Воронеже ледяная глыба упала на женщину с коляской

По словам представителя аптеки, глыбы льда и снега падают на козырек аптеки каждую зиму. В 2016 году сорвавшийся снежный пласт тоже проломил козырек аптеки, но никто не пострадал. Сотрудники аптеки объяснили, что в феврале просили управляющую компанию Ленинского района почистить крышу, но сосульки остались на месте.

— На крыше еще остались сосульки, которые могут сорваться в любое время. Никто не реагирует. Мы уже не знаем куда обращаться. В управе Ленинского района нам сказали, что не могут повлиять на управляющую компанию. Каждую зиму на крыше намерзает лед, а летом — по стенам течет вода из-за засоренного водостока. Даже предупреждающую ленту никто не натягивает — мы сделали это сами, — заявили сотрудники аптеки.

Это уже второй случай за день, когда упавшие глыбы льда травмировали человека. Ранее пострадала пожилая женщина, которая гуляла с коляской у дома № 5 на улице Ржевская.

Контекст

Зимой 2017 года лед на крышах зданий неоднократно становился причиной ЧП. На улице Шишкова 17 января ледяная глыба разбила стекло и проломила крышу припаркованного рядом с домом «ВАЗа». В тот же день на улице Олеко Дундича под тяжестью снега обвалилась часть балкона многоквартирного дома.

Прокуратура потребовала у коммунальщиков убрать сосульки в Центральном районе Воронежа в понедельник, 23 января. Главу УК заподозрили в несоблюдении правил благоустройства территорий. Сотрудники надзорного органа возбудили административные дела в отношении должностных лиц управляющих компаний. Подобные нарушения со стороны управляющих компаний прокуратура нашла и в Коминтерновском районе.

Губернатор Алексей Гордеев дважды обращал внимание на «неудовлетворительную» ситуацию с уборкой снега и наледи в Воронеже. Работа коммунальщиков во время снегопадов «показывает, что система не выстроена на такие периоды работы, и существующая модель не срабатывает», отметил глава региона. По словам губернатора, тротуары «не убираются от снега даже там, где на первых этажах находятся юридические лица и торговые точки».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Воронеже куски льда проломили козырек аптеки и засыпали женщину
Москва ответила на обвинения в попытке переворота в Черногории
Замминистра экономики Алексей Ведев написал заявление об уходе
Песков прокомментировал признание Россией паспортов ЛНР и ДНР
Лавров обвинил США в прослушке российского посла
UTair будет продавать билеты без времени вылета за полцены
Путин подписал указ о праздновании победы в Сталинградской битве
Васильева: ЕГЭ по истории должен быть обязательным
Спорт
«Спартак» на финише, Витиньо возвращается на поле: обзор сборов ЦСКА обыграл норвежский «Сарпсборг» — 3:1. Хорошая новость — качество футбола остается высоким, команда готова к сезону
Авто
Автомобили республик СССР: заводы Закавказья и Средней Азии Не то чтобы существовала программа постройки автозаводов в каждой республике СССР. Но свое производство было почти в каждой из них
Hi-Tech
Назад в СССР: редкая техника отечественного производства Hi-Tech Mail.Ru предлагает ознакомиться с редкой техникой из СССР, о существовании которой многие даже не подозревали
Кино
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса» Народная артистка Светлана Карпинская продолжительное время боролась с болезнью
Недвижимость
8 способов поклеить обои иначе
Налог на недвижимость в Москве снизят вдвое
Дома 800 тысяч россиян признали опасными
Сбербанк вновь снизил ипотечные ставки
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы Телеведущая с мужем отпраздновали день рождения сына.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь