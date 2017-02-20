В Воронеже куски льда проломили козырек аптеки и засыпали женщину

— Ее завалило так, что мы не сразу поняли, что под снегом лежит человек. Я увидела, что из-подо льда и снега торчит рука. В руке был зажат пульт, которым открывают жалюзи магазина. Мы вытащили женщину и вызвали «скорую». Эта женщина работает в магазине на первом этаже нашего дома, она не дошла до работы метров 10, — поделилась с корреспондентом РИА «Воронеж» сотрудница аптеки.

Куски льда и пласты снега, сорвавшиеся с крыши дома № 54 на улице Кольцовская, проломили козырек аптеки и засыпали женщину в понедельник, 20 февраля. Очевидцы сообщили о происшествии по телефону службы спасения 112. Сотрудникам аптеки и прохожим пришлось вытаскивать женщину из-под груды снега и ледяных осколков.

По словам представителя аптеки, глыбы льда и снега падают на козырек аптеки каждую зиму. В 2016 году сорвавшийся снежный пласт тоже проломил козырек аптеки, но никто не пострадал. Сотрудники аптеки объяснили, что в феврале просили управляющую компанию Ленинского района почистить крышу, но сосульки остались на месте.

— На крыше еще остались сосульки, которые могут сорваться в любое время. Никто не реагирует. Мы уже не знаем куда обращаться. В управе Ленинского района нам сказали, что не могут повлиять на управляющую компанию. Каждую зиму на крыше намерзает лед, а летом — по стенам течет вода из-за засоренного водостока. Даже предупреждающую ленту никто не натягивает — мы сделали это сами, — заявили сотрудники аптеки.

Это уже второй случай за день, когда упавшие глыбы льда травмировали человека. Ранее пострадала пожилая женщина, которая гуляла с коляской у дома № 5 на улице Ржевская.

Контекст

Зимой 2017 года лед на крышах зданий неоднократно становился причиной ЧП. На улице Шишкова 17 января ледяная глыба разбила стекло и проломила крышу припаркованного рядом с домом «ВАЗа». В тот же день на улице Олеко Дундича под тяжестью снега обвалилась часть балкона многоквартирного дома.

Прокуратура потребовала у коммунальщиков убрать сосульки в Центральном районе Воронежа в понедельник, 23 января. Главу УК заподозрили в несоблюдении правил благоустройства территорий. Сотрудники надзорного органа возбудили административные дела в отношении должностных лиц управляющих компаний. Подобные нарушения со стороны управляющих компаний прокуратура нашла и в Коминтерновском районе.

Губернатор Алексей Гордеев дважды обращал внимание на «неудовлетворительную» ситуацию с уборкой снега и наледи в Воронеже. Работа коммунальщиков во время снегопадов «показывает, что система не выстроена на такие периоды работы, и существующая модель не срабатывает», отметил глава региона. По словам губернатора, тротуары «не убираются от снега даже там, где на первых этажах находятся юридические лица и торговые точки».