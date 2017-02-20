Масштабные обыски в столице: обнаружена партия контрабанды на два миллиона леев
Контрабандную обувь и галантерею на сумму более двух миллионов леев нашли при обысках в восьми торговых точках в Кишиневе.
Контрабандную обувь и галантерею на сумму более двух миллионов леев нашли при обысках в восьми торговых точках в Кишиневе.
По данным следствия, товар завезли в Молдову через Приднестровье, без уплаты таможенных сборов.
Как сообщили в Таможенной службе, один человек задержан. Дело, открытое по статье «контрабанда в особо крупных размерах», ведет Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам. Виновным грозит до десяти лет тюрьмы.