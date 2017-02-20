Масштабные обыски в столице: обнаружена партия контрабанды на два миллиона леев

ВОЗ бьет тревогу: по данным организации, количество детей, родившихся путем кесарева сечения, неуклонно растет. И если в Бразилии – чемпиону по количеству кесаревых в мире – будущей маме придется постараться, чтобы найти врача, нацеленного на естественные роды, то в России все наоборот. Вы преодолеете немало препятствий, чтобы получить заветное направление на КС. Наш автор рассказывает, как и почему она решилась на кесарево.