Бывший главврач областного психдиспансера погибла в Костанае
О кончине Рашиды Сандыбаевой подтвердили в Управлении здравоохранения Костанайской области.
О кончине Рашиды Сандыбаевой подтвердили в Управлении здравоохранения Костанайской области.
В Костанае погибла бывший главный врач областной психиатрической больницы. Информацию об этом корреспонденту Tengrinews.kz подтвердили в управлении здравоохранения Костанайской области.
«Трагически оборвалась жизнь Сандыбаевой Рашиды Кожахметовны,
Рашида Сандыбаева родилась в Ленинском районе Костанайской области в 1957 году. Написала 15 статей в
Между тем, сайт газеты «Костанайские новости» со ссылкой на источник сообщает, что сегодня утром на Сандыбаеву было совершено нападение в ее собственной квартире. По информации газеты, ей нанесли более 30 ножевых ранений.