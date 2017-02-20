Бывший главврач областного психдиспансера погибла в Костанае

В Костанае погибла бывший главный врач областной психиатрической больницы. Информацию об этом корреспонденту Tengrinews.kz подтвердили в управлении здравоохранения Костанайской области.

«Трагически оборвалась жизнь Сандыбаевой Рашиды Кожахметовны, врача-психиатра, в чьей трудовой книжке только одна запись о приеме на работу — Костанайская областная психиатрическая больница. 36 лет отдала Рашида Кожахметовна психиатрической службе области, с 2005 года была главным врачом больницы, длительное время являлась главным внештатным психиатром управления здравоохранения», — сообщили в управлении здравоохранения.

Рашида Сандыбаева родилась в Ленинском районе Костанайской области в 1957 году. Написала 15 статей в научно-практические сборники и журналы РК. В 1992 году получила 1-ю Республиканскую премию молодых ученых за научные статьи по интенсивным методам лечения острых эндогенных состояний. Имела высшую квалификационную категорию врача-психиатра.

Между тем, сайт газеты «Костанайские новости» со ссылкой на источник сообщает, что сегодня утром на Сандыбаеву было совершено нападение в ее собственной квартире. По информации газеты, ей нанесли более 30 ножевых ранений.