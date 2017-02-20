В Одесской области в жилом доме произошел взрыв, есть жертвы
В Одесской области произошел взрыв в жилом доме, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает областное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
В Одесской области произошел взрыв в жилом доме, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает областное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
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