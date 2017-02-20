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15:30 (мск), источник: РБК - Украина

В Одесской области в жилом доме произошел взрыв, есть жертвы

В Одесской области произошел взрыв в жилом доме, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает областное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

«20 февраля в 10:16 в Службу спасения “101” поступило сообщение, что в Лиманском районе в садовом обществе Степное на ул. 4-я линия, 1040 вероятно произошел взрыв бытового газа с последующим горением одноэтажного жилого дома. В 10:35 прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, которые установили, что в результате взрыва произошло разрушение кровли и несущей стены дома, пожар распространился на площадь 100 кв. м», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в 11:24 пожар локализован и в 11:42 ликвидирован. В ходе поисково-спасательных работ сотрудники ГСЧС обнаружили двух погибших.

«В ходе разбора завалов и проведения поисково-спасательных работ в 12:08 на месте происшествия было обнаружено погибшего человека. Также в 12:38 на месте происшествия был обнаружен второй погибший. Дальнейшие поисково-спасательные работы продолжаются», — сказано в сообщении.

Отмечается, что к ликвидации последствий чрезвычайного происшествия привлечены 4 единицы пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава.

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