В Одесской области в жилом доме произошел взрыв, есть жертвы

«20 февраля в 10:16 в Службу спасения “101” поступило сообщение, что в Лиманском районе в садовом обществе Степное на ул. 4-я линия, 1040 вероятно произошел взрыв бытового газа с последующим горением одноэтажного жилого дома. В 10:35 прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, которые установили, что в результате взрыва произошло разрушение кровли и несущей стены дома, пожар распространился на площадь 100 кв. м», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в 11:24 пожар локализован и в 11:42 ликвидирован. В ходе поисково-спасательных работ сотрудники ГСЧС обнаружили двух погибших.

«В ходе разбора завалов и проведения поисково-спасательных работ в 12:08 на месте происшествия было обнаружено погибшего человека. Также в 12:38 на месте происшествия был обнаружен второй погибший. Дальнейшие поисково-спасательные работы продолжаются», — сказано в сообщении.