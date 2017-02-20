Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса»
Украинские СМИ сообщили о полном провале Порошенко в Мюнхене
Кремль ответил предложившему России взять Крым в аренду
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
50 лет назад родился Курт КобейнТест на знание творчества группы Nirvana
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом
В Англии младенца изъяли из семьи из-за «нестандартных» взглядов отца
Известная российская актриса скончалась после долгой болезни
"Киборги" напали на ополченцев под Донецком (фото)
В Киев вводят тысячи спецназовцев и военную технику – СМИ
7 самолетов шпионили за РФ во время саммита НАТО
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
Специалист рассказал, как справиться с бессонницей за неделю
Ученые избавились от запаха пота необычным способом
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней»
Eclipse Cross — новый японский кроссовер
Фоторепортажи
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
14:45 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе в Республиканском перинатальном центре умерло двое новорожденных

УФА, 20 фев 2017. /ИА «Башинформ"/. В Уфе за три месяца работы Республиканского перинатального центра (РПЦ) родилось более 400 детей. Первый малыш, девочка, появилась на свет 21 ноября прошлого года в 12.40.

Однако есть в перинатальном центре и первые смертельные случаи. Как стало известно агентству «Башинформ», в центре умерли двое младенцев.

Как рассказала одна из семей, которая потеряла ребенка, их сын родился в четверг, 16 февраля, а 18 февраля им сообщили, что малыш скончался. По словам отца ребенка, беременность у его супруги протекала хорошо, без осложнений. Супруги живут в Уфе, это был их первенец. Более подробную информацию выяснить не удалось, так как в настоящее время супруги находятся в РПЦ и беседуют с врачами.

Как стало известно агентству «Башинформ» из собственного источника в РПЦ, причина смерти новорожденного — кислородная недостаточность. У младенца не раскрылись легкие, возможно, у матери была внутриутробная инфекция. В причинах смерти будет разбираться специально созданная комиссия.

Родители ребенка эту версию опровергают.

Первый случай смерти ребенка в лечебном учреждении произошел чуть меньше месяца назад. Тогда мальчик был недоношенный.

Агентство «Башинформ» следит за развитием ситуации и ожидает официального комментария от Минздрава РБ.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Сирии погибли четыре российских военных советника
Россия стала лидером по добыче нефти
Песков прокомментировал признание Россией паспортов ЛНР и ДНР
Лавров обвинил США в прослушке российского посла
Москва ответила на обвинения в попытке переворота в Черногории
Комиссия Госдумы по этике начала проверку Виталия Милонова
Васильева: ЕГЭ по истории должен быть обязательным
Спорт
«Спартак» на финише, Витиньо возвращается на поле: обзор сборов ЦСКА обыграл норвежский «Сарпсборг» — 3:1. Хорошая новость — качество футбола остается высоким, команда готова к сезону
Авто
Автомобили республик СССР: заводы Закавказья и Средней Азии Не то чтобы существовала программа постройки автозаводов в каждой республике СССР. Но свое производство было почти в каждой из них
Hi-Tech
Назад в СССР: редкая техника отечественного производства Hi-Tech Mail.Ru предлагает ознакомиться с редкой техникой из СССР, о существовании которой многие даже не подозревали
Кино
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса» Народная артистка Светлана Карпинская продолжительное время боролась с болезнью
Недвижимость
8 способов поклеить обои иначе
В ОАЭ начали работу над проектом по освоению Марса
Налог на недвижимость в Москве снизят вдвое
Сбербанк вновь снизил ипотечные ставки
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Личный опыт: почему я выбрала кесарево сечение ВОЗ бьет тревогу: по данным организации, количество детей, родившихся путем кесарева сечения, неуклонно растет. И если в Бразилии – чемпиону по количеству кесаревых в мире – будущей маме придется постараться, чтобы найти врача, нацеленного на естественные роды, то в России все наоборот. Вы преодолеете немало препятствий, чтобы получить заветное направление на КС. Наш автор рассказывает, как и почему она решилась на кесарево.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь