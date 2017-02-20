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15:09 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

Волгоградец погиб, упав с тринадцатого этажа новостройки

Это случилось в Тракторозаводском районе города.

Мужчина в возрасте 45 лет погиб 19 февраля. Стало известно, что он в одиночестве выпивал на площадке новостройки № 2 на улице Гидростроителей. Многоэтажку сдали недавно, многие квартиры пустовали, поэтому в доме часто проходили посиделки.

По информации заместителя руководителя следственного отдела по Тракторозаводскому району Волгограда Алима Гешева, до гибели мужчина жил с матерью, жены у него не было. Сейчас все обстоятельства происшествия уточняются.

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