Волгоградец погиб, упав с тринадцатого этажа новостройки

Мужчина в возрасте 45 лет погиб 19 февраля. Стало известно, что он в одиночестве выпивал на площадке новостройки № 2 на улице Гидростроителей. Многоэтажку сдали недавно, многие квартиры пустовали, поэтому в доме часто проходили посиделки.

По информации заместителя руководителя следственного отдела по Тракторозаводскому району Волгограда Алима Гешева, до гибели мужчина жил с матерью, жены у него не было. Сейчас все обстоятельства происшествия уточняются.