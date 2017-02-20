СКР: Убийство почтальона в Екатеринбурге было спланировано

В Екатеринбурге арестованным по подозрению в убийстве почтальона матери и её сыну, предъявлены обвинения по статьям «убийство, совершённое группой лиц, сопряжённое с разбоем» и «разбой, совершённый с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей». Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

По версии следствия, злоумышленники планировали нападение заранее. В то утро, когда произошло преступление, сотрудница почты разносила в доме по Бульвару Самоцветному пенсии, в том числе и для обвиняемой. В квартире мать и сын при помощи электрошокера напали на женщину, а потом нанесли ей четыре удара ножом, в результате чего сотрудница почты скончалась. Затем они замотали тело в плёнку и спустили его этажом ниже, где оно и было вечером обнаружено соседями.

«За совершение этих преступлений сообщникам грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы», — уточнили в пресс-службе Следственного управления.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Екатеринбурге тело сотрудницы почты с многочисленными ножевыми ранениями, было найдено на 8 этаже дома по Бульвару Самоцветному 17 февраля в 16:05. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Вскоре сотрудники правоохранительных органов по горячим следам раскрыли преступление и задержали проживающую в этом доме женщину и её неработающего сына. Впоследствии суд назначил им меру пресечения в виде ареста.