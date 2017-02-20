Полиция будет патрулировать почтовые машины в Свердловской области после убийства почтальона

Совместно с правоохранительными органами уже разработана система мер, позволяющих снизить риски попадания почтальонов в экстренные случаи.

«Безусловно, будет проведен дополнительный инструктаж сотрудников. Из совместных мероприятий с правоохранительными органами можно отметить патрулирование почтовых машин, а также маршрутов на доставочных участках. Другие подробности дополнительных мер безопасности не раскрываются», — уточнили агентству «Интерфакс-Урал» в пресс-службе макрорегиона «Урал» Почты России.

В сообщении филиала говорится, что филиал оказывает правоохранительным органам максимальное содействие в раскрытии преступления. Семье погибшего сотрудника будет оказана материальная помощь, а также помощь в организации похорон.

«УФПС Свердловской области осуществляет доставку пенсий порядка трети всех пенсионеров области. Все финансовые обязательства перед клиентами будут выполнены в срок и в полном объеме», — говорится в сообщении.

В свою очередь пресс-служба следственного управления СКР по Свердловской области сообщает, что, по данным следствия, пенсионерка и ее сын планировали нападение на почтальона на протяжении последнего месяца.

Утром 17 февраля почтальон в очередной раз пришла в дом на Бульваре Самоцветном к пенсионерке, чтобы отдать ей пенсию. В этот момент, как считает следствие, сообщники напали на женщину с электрошокером, а затем зарезали. Тело погибшей они замотали в полиэтиленовую пленку и перетащили с 9 этажа, где они жили, на лестничную площадку этажом ниже.

Пресс-служба отмечает, что в сумке почтальона в момент нападения, предположительно, было около 240 тыс. рублей, часть из которых — 186 тыс. рублей нашли в ходе обыска в квартире обвиняемых.

Сообщники сознались в совершенных преступлениях и оба написали явки с повинной.

Пенсионерке и ее 29-летнему неработающему сыну предъявлено обвинение по п.п."жп."ж ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц, сопряженное с разбоем) и п.п."жп."ж ч.4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей).

Как сообщалось, тело 61-летней женщины-почтальона, разносившей пенсии, было найдено 17 февраля в подъезде многоквартирного дома. Сумка, в которой находились деньги, пропала.

Позднее были задержаны подозреваемые в убийстве. Ими оказались местная жительница 1953 года рождения и ее сын 1987 года рождения. Суд арестовал их на два месяца. Обоим предъявлено обвинение.