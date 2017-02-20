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15:14 (мск), источник: АиФ Омск

В Омской области на трассе Челябинск — Новосибирск погиб водитель пикапа

Мужчина выехал на встречку и врезался в большегруз.

Водитель автомобиля Toyota Hilux погиб в ДТП на трассе Челябинск — Новосибирск в Марьяновском районе, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Авария произошла сегодня, 20 февраля, в 15.10. Полицейские установили, что 71-летний мужчина, который находился за рулём пикапа, двигался в сторону посёлка Марьяновка и выехал на встречную полосу для обгона, но не убедился в безопасности манёвра и врезался в большегруз Renault Premium.

В результате ДТП водитель Toyota скончался ещё до приезда скорой.

Окончательно все обстоятельства и причины происшествия установят в ходе проверки.

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