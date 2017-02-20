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15:39 (мск), источник: ТАСС

Директор Новосибирского дома ветеранов подозревается в мошенничестве

По данным СК, глава учреждения и его соучастники похитили более 3 млн рублей.

НОВОСИБИРСК, 20 февраля. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении директора государственного автономного учреждения «Новосибирский дом ветеранов» и ряда неустановленных соучастников. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Новосибирской области.

«По версии следствия, директор “Новосибирского дома ветеранов” вступил в преступный сговор с неустановленными лицами с целью хищения путем обмана денежных средств учреждения», — говорится в сообщении.

Для этого, по данным СК, злоумышленники создали ООО «Беллон», с которым с марта 2015 года по декабрь 2016 года заключили фиктивные договоры на поставку товаров и продуктов питания в «Новосибирский дом ветеранов» на сумму более 8,2 млн рублей. При этом они знали об отсутствии у данной организации транспортных средств и штатных сотрудников для выполнения поставок. В дальнейшем неустановленные в ходе следствия лица заключили от имени ООО «Беллон» договоры на поставку товаров и продуктов питания с 10 коммерческими организациями на сумму более 5,1 млн рублей. Их они направили в «Новосибирский дом ветеранов», используя сотрудников и транспорт самого учреждения.

Тем самым, искусственно завышая цены поставленных товаров и продуктов питания, злоумышленники похитили более 3 млн рублей, полагают следователи.

В рамках расследования уголовного дела директор дома ветеранов задержан. Кроме того, в качестве подозреваемой задержана одна из сотрудниц ООО «Беллон». В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения.

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