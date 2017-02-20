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17:50 (мск), источник: Volga News

В пос. Новый Буян ссора соседей закончилась стрельбой

В Красноярском районе полиция разбирается в обстоятельствах конфликта между двумя соседями в пос. Новый Буян.

По данным источника в правоохранительных органах, около 3:00 19 февраля один сельчанин зашел к другому, они поссорились, в ход пошел травматический пистолет, из-за чего 36-летний мужчина получил огнестрельное ранение верхней и нижней губы.

Пострадавший госпитализирован, а полиция разбирается, кому принадлежало оружие и из-за чего его применяли. Уголовное дело еще не возбуждали.

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