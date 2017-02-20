В пос. Новый Буян ссора соседей закончилась стрельбой
В Красноярском районе полиция разбирается в обстоятельствах конфликта между двумя соседями в пос. Новый Буян.
В Красноярском районе полиция разбирается в обстоятельствах конфликта между двумя соседями в пос. Новый Буян.
По данным источника в правоохранительных органах, около 3:00 19 февраля один сельчанин зашел к другому, они поссорились, в ход пошел травматический пистолет,
Пострадавший госпитализирован, а полиция разбирается, кому принадлежало оружие и